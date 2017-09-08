Фото: суд не смог начать рассмотрение дела Магониса и Осиновского по существу

В рассмотрении дела судом объявлен перерыв, так как адвокат обвиняемого эстонского миллионера Олега Осиновского Елена Квятковская обратилась с просьбой выделить дело Осиновского в отдельный судебный процесс и передать его суду в Эстонии, так как преступление было совершено на ее территории, сообщает Rus.Tvnet.

В этом случае Осиновский все равно останется в статусе свидетеля по делу Магониса, однако не будет обязан являться на каждое заседание суда из Эстонии, отметила Квятковская.

До судебного заседания ни Магонис, ни Осиновский своей вины в инкриминируемом преступлении не признали.

Как сообщалось, летом 2015 года Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией по подозрению в получении взятки задержало тогдашнего председателя правления ЛДз Угиса Магониса. В даче взятки подозревается эстонский предприниматель и миллионер Олег Осиновский, которому принадлежит компания «Skinest Rail».

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