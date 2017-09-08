Мартин Хельме: центристы и соцдемы стоят за русский язык в собственных интересах

«Совершенно ясно, что знание эстонского языка – это неизбежное условие для достижения хорошей жизни в Эстонии, как на рынке труда, так и в смысле общественной жизни», - согласился Хельме с мнением Юргена Лиги «Пришло время прекратить оказывать русским медвежью услугу».

«Правда в том, что стоящие за более широкое использование русского языка в Эстонии, прежде всего, именно Центристская партия и соцдемы, делают это в своих интересах, не моргнув глазом ставя под угрозу основные конституционные ценности и незыблемое право коренного населения общаться на родном языке повсюду».

«В то же время, Партия реформ несет большую ответственность за то, что образование и детские сады в Эстонии не являются эстоноязычными, и за то, что двуязычие на сегодняшний день жестко распространилось повсюду».

По словам Хельме, руководимое Партией реформ правительство было тем, кто смягчил Закон о языке так, что рядом с эстоноязычной информацией стало возможно параллельно использовать иностранный язык.

«На практике сегодня вся торговля стала эстоно- и русскоязычной, то есть у нас имеется двуязычие», - сказал Хельме.

По его словам, по Таллинну распространены русскоязычные плакаты. Он это называет прямым нарушением Закона о языке: «И в государственных учреждениях по правилам наряду с эстонским языком параллельно используют русский язык, причем эта практика уходит корнями во время правления Партии реформ».

«Это правда, что министром образования долгое время был «отечественный человек», в отношении которого невозможно признать ни отечественность, ни силу, но можно сказать, что звучит неправдоподобно, дескать все, что реформисты и IRL не сделали, произошло из-за соцдемов», - добавил Мартин Хельме.

Массовая миграция с территорий бывшего Советского Союза является одной из важных причин, по которой мы признаем жесткое вторжение русского языка в Таллинн, Вирумаа, Тарту – иноязычные просто тысячами приезжают каждый год.