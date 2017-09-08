Видео: в Эрмитаже вспыхнул пожар

В ликвидации возгорания одной из комнат подвала Эрмитажа были задействованы три дюжины пожарных машин и 120 человек личного состава, пишет "Фонтанка". Из задымленных помещений вывели 20 человек. Как выяснилось, в семиметровом помещении горела обшивка, а расположение и геометрия подсобки препятствовали оперативному доступу к очагу возгорания. По предварительным данным, причиной пожара могли быть окурок или самовозгорание проводки. На работе музея инцидент не отразился.

Пожарным удалось вынести из огня и откачать одного из обитавших в подвале котов, еще четверых спасти не удалось. Всего в музее, напомним, обитают от 50 до 70 истребителей мышей.

Эрмитажные коты - это кошки, которые официально содержатся на территории Зимнего дворца и борются с размножением крыс и мышей в Государственном Эрмитаже. Статус "охранников картинных галерей" им пожаловала Екатерина II.

В год 250-летия Эрмитажа для музея был установлен лимит по количеству животных - 50 котов: если их становится больше, музей отдает их в хорошие руки. Новый хозяин получает сертификат "Владелец эрмитажного кота", дающий возможность пожизненного бесплатного посещения выставочных залов. Государственный Эрмитаж ежегодно весной проводит празднование "Дня эрмитажного кота".

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский отмечал, что коты стали очень важной частью нашей эрмитажной жизни и одной из наших значительных эрмитажных легенд.