Собираетесь в отпуск? Узнайте, какие страны назвали самыми опасными для туристов

Всемирный экономический форум представил доклад о конкурентоспособности стран в сфере туризма, проанализировав этот сектор в 136 государствах, пишет "Моя Планета". В отчете в том числе оценивается и уровень безопасности каждой из стран, при этом эксперты брали во внимание не мелкие преступления, а акты, связанные с серьезным ущербом для людей, например насилие и терроризм. На основе этого отчета The Independent назвала 20 наиболее опасных стран, которых туристам, возможно, следует избегать.

Последнее, 136-е место, в списке стран мира по безопасности для туристов заняла Колумбия, где действует множество вооруженных группировок, занимающихся контрабандой наркотиков, ограблениями и похищениями людей. Кроме того, во многих крупных городах Колумбии происходят террористические атаки.

Следом за Колумбией на 135-м месте идет Йемен, большая часть населения которого из-за продолжающегося конфликта страдает от недостатка еды, воды и лекарств. Также в стране ведут свою деятельность повстанцы и террористические группировки.

Также в пятерку самых опасных для туристов стран вошли Сальвадор, Пакистан и Нигерия. На седьмом месте в списке оказался Египет, а на 10-й строчке — Украина.

Ранее эксперты медицинской сервисной компании International SOS составили интерактивную карту мира, где отмечены самые опасные и безопасные страны для путешествий в 2017 году.