Фото: компания BMW представила прототип самого большого внедорожника X7

На данный момент концепт является исключительно шоу-каром. В BMW сообщили, что автомобиль гибридный (но не говорят о характеристиках силовой установки), оснащен 23-дюймовыми колесами, лазерными фарами, огромной панорамной крышей, 12,3-дюймовой электронной приборной панелью, двумя раздельными задними креслами (как на втором, так и на третьем ряду) и отдельной мультимедийкой с сенсорными экранами, пишет motor.ru.

Каждое пассажирское место может настраиваться индивидуально. Мультимедийный комплекс позволяет передавать информацию от пассажира к пассажиру: со своего планшета понравившуюся музыкальную композицию можно отправить сразу в аудиосистему, передать, например, со своего экрана прочитанную статью на другой монитор в автомобиле или отправить адрес из электронной почты сразу в навигационную систему.

По предварительной информации, BMW X7 построят на растянутом и модифицированном шасси X5, для которого многие компоненты будут разработаны заново. Ожидается, что у модели будет не только роскошный вариант с четырьмя отдельными креслами сзади, но семиместная версия с единым диваном на втором ряду.

В линейку моторов войдут уже известные по другим моделям BMW «шестерки» и «восьмерки», а гибридная силовая установка, возможно, будет позаимствована у 7 серии, где она выдает 326 сил. Также не исключено появление варианта с двигателем V12.

Впервые о появлении большого внедорожника BMW стало известно четыре года назад, но первый официальный тизер был показан только в 2016-м.

Серийный вариант BMW X7 появится в 2018 году. Производство модели будет развернуто на заводе в американском Спартанберге.

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