В работе интернет-банка Swedbank произошел сбой

Согласно поступившим в Postimees жалобам, в интернет-банке появилась ошибка с кодом 500, что сигнализирует о сбоях сервера.

Пресс-секретарь Swedbank подтвердил, что сбой действительно есть, но на данный момент неизвестно, что стало его причиной и когда она будет ликвидирована.