В работе интернет-банка Swedbank произошел сбой
8 сентября 2017 г., 14:38
Сегодня нарушена работа интернет-банка Swedbank. На данный момент неизвестно, что послужило причиной сбоя и когда работа интернет-банка будет восстановлена.
Согласно поступившим в Postimees жалобам, в интернет-банке появилась ошибка с кодом 500, что сигнализирует о сбоях сервера.
Пресс-секретарь Swedbank подтвердил, что сбой действительно есть, но на данный момент неизвестно, что стало его причиной и когда она будет ликвидирована.