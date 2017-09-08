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В работе интернет-банка Swedbank произошел сбой

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: © Bob Strong / Reuters/REUTERS

Сегодня нарушена работа интернет-банка Swedbank. На данный момент неизвестно, что послужило причиной сбоя и когда работа интернет-банка будет восстановлена.

Согласно поступившим в Postimees жалобам, в интернет-банке появилась ошибка с кодом 500, что сигнализирует о сбоях сервера.

Пресс-секретарь Swedbank подтвердил, что сбой действительно есть, но на данный момент неизвестно, что стало его причиной и когда она будет ликвидирована.

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