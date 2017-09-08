Картина дня: гора козьих трупов, несчастный случай на батуте и в Нарве обокрали ювелирный магазин

Не для слабонервных: сосед Мартина Репинского обнаружил в поле гору козьих трупов

Две недели назад покой в семье Виктора Крапивина был жестоко нарушен: во двор его частного дома в деревне Конью забрались козы депутата Мартина Репинского и съели любимые розы тещи Виктора Евгении Ивановны. Как выяснилось, от набегов животных с фермы Крапивины страдают уже не первый год, но не только это вызывает их недовольство: на находящемся поблизости поле творятся дела и похлеще… Читайте далее...

Ребенок сломал руку, прыгая на батуте в игровой комнате

В редакцию портала Rus.Postimees обратилась жительница Тарту Наталья. 2 сентября во время празднования дня рождения ее дочь сломала руку. Теперь первоклашка вместо того, чтобы ходить в долгожданную школу, вынуждена сидеть дома в гипсе. Читайте далее...

В Нарве обокрали ювелирный магазин: ущерб огромен!

Вчера, 7 сентября, около 18.10 из расположенного в торговом центре «Астри» в Нарве ювелирного магазина украли золотые украшения. Читайте далее...

Знаете их? В связи с кражей в нарвском ювелирном магазине полиция разыскивает двух мужчин

В связи со вчерашней кражей, произошедшей в ювелирном магазине торгового центра «Астри» в Нарве, полиция просит помощи в установлении личности изображенных на фото двух молодых мужчин. Они говорили на русском языке, но с акцентом. Читайте далее...

СМИ: от урагана "Ирма" пострадали более миллиона человек

Cильнейший ураган за последние двое суток разрушил почти все здания на Барбадосе и оставил без электричества жителей Пуэрто-Рико. Читайте далее...

Защитники окружающей среды обжалуют решение суда первой инстанции относительно строительства Рейди-теэ

В начале этой недели Таллиннский административный суд не удовлетворил иск НКО Движение зеленых Эстонии против строительства второго этапа Рейди-теэ. Читайте далее...

На юге Мексики произошло мощное землетрясение: объявлена угроза цунами

Землетрясение магнитудой 8 произошло в южной части Мексики вечером в четверг, 7 сентября. От подземного толчка затряслись здания в столице страны Мехико, где люди стали в панике выбегать на улицу. Читайте далее...

Возможно только в Эстонии: пьяный мужчина застрял в дупле

Вчера, 7 сентября, в 16.28 центр тревоги получил сообщение о человеке, нуждающемся в помощи в деревне Нурме (волость Лихула). Согласно поступившей информации, мужчина залез в дупло дерева и не смог потом оттуда самостоятельно выбраться. Читайте далее...

Ночью неизвестные подожгли автомобиль

В четверг в 23.08 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Кунда на улице Каземяэ полыхает открытым огнем автомобиль. Читайте далее...

Выяснилась причина резкого подорожания недвижимости в Таллинне

В августе цены на недвижимость в Таллинне достигли нового исторического апогея: средняя стоимость квадратного метра возросла до 1 738 евро. Читайте далее...

Ходорковский в интервью Postimees: Россия сможет сама решить свои проблемы!

Российский предприниматель, общественный и политический деятель, публицист Михаил Ходорковский прибыл в Таллинн. Читайте далее...

Молдаванам, взявшим в рабство инвалида, запрещен въезд в Эстонию на 10 лет

Сегодня перед Пярнуским уездным судом предстали молдаване, которых обвиняли по статье об обращении в рабство. Приговор был вынесен в рамках договорного производства. Читайте далее...

Осиновский: в Эстонии заработать на недвижимости проще, чем на железной дороге

Один из самых успешных предпринимателей Эстонии Олег Осиновский вкладывает заработанные прежде на железнодорожном бизнесе деньги в недвижимость, надеясь заработать на продаже построенных им особо ценных квартир больше, чем на находящемся в состоянии падения железнодорожном бизнесе. Читайте далее...

Merko завершит последний этап строительства микрорайона Paepargi в Ласнамяэ

Три последних семиэтажных многоквартирных дома по адресам Паэпарги, 39, 41 и 45 будут готовы осенью 2018 года. Читайте далее...

Фото и видео: в Таллинне на Нарвском шоссе произошло сразу два ДТП

Сегодня около 10 часов утра на Нарвском шоссе произошли сразу две аварии. Люди в ДТП не пострадали. Читайте далее...