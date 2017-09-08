Смотрите, какие из новых проектов жилой застройки заслуживают наибольшего внимания

Какие же проекты были самыми популярными и востребованными на портале недвижимости KV.EE?

«Новые квартиры продаются очень активно. Доля новых квартир на рынке составляет 30%, а это значит, что каждый месяц покупатель находится у 230-250 квартир», - объяснил руководитель портала KV.EE Тарво Теслон.

Самыми популярными девелоперскими проектами оказались объекты, расположенные в центре Таллинна. Однако без внимания покупателей не остался и Тарту.

1. Многоквартирный дом в Таллинне по адресу Саани, 2

Фото: KV.EE

Этот проект отличает современная архитектура и продуманное внутреннее пространство. Дом разделен на три пяти-шестиэтажных сектора, между которыми находятся внутренние дворики с детскими площадками и зонами для отдыха. В августе эту страницу посетили 7129 раза.

2. Проект на улице Р. Тобиаса, 3 в Кадриорге

Фото: KV.EE

Особенность этого проекта в том, что на крыше расположены террасы, на которые можно попасть прямо из квартиры. За домом - зеленый двор с детской игровой площадкой. Сюда в августе заглянули 4996 раза.

3. Aurora Park в Хааберсти

Фото: KV.EE

Aurora Park уникален своим огромным двором с детскими площадками, уголками для гриля, зонами для отдыха взрослых людей, полянами для пикников, мини-парк для скейтбордов и молодежная зона, площадки для баскетбола, футбольное поле, каток и площадка для выгула собак. Эту страницу посетили 4336 раза.

4. Комплекс Vega в Мустакиви

Фото: KV.EE

Vega привлекает внимание наличием большого количества разнообразных общественных помещений: залов для торжеств, банного комплекса, спортивных и тренажерных залов, бильярдной, детских площадок, гриль-уголков и зеленых насаждений.

5. Проект Päevalille в Тартумаа

Фото: KV.EE

Этот девелоперский проект в Тартумаа отличается своим расположением: вроде бы и за городом, однако всего в 6,5 км от центра города. Рядом находятся детский сад, магазин, автобусная остановка и железнодорожная станция.