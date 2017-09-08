Сравните: непристойные рисунки на Горхолле остаются, а новые граффити будут уничтожены (фото)

Сравните созданные художниками граффити с тем, что нарисовано на теневой стороне Горхолла.

Согласно решению Департамента культурных ценностей, новые граффити будут уничтожены в ближайшее время.

"Мы, конечно, смоем наши граффити, но, к сожалению, не сможем восстановить те разнообразные изображения половых органов, которыми были испещрены стены Горхолла до этого", - сказал Сультс.