Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Сравните: непристойные рисунки на Горхолле остаются, а новые граффити будут уничтожены (фото)

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи

Под руководством члена Рийгикогу Мярта Сультса на стенах Горхолла появились огромные граффити. Это неприемлемо по отношению к архитектурному памятнику, считают профессионалы и требуют немедленно смыть роспись.

Сравните созданные художниками граффити с тем, что нарисовано на теневой стороне Горхолла.

Согласно решению Департамента культурных ценностей, новые граффити будут уничтожены в ближайшее время.

"Мы, конечно, смоем наши граффити, но, к сожалению, не сможем восстановить те разнообразные изображения половых органов, которыми были испещрены стены Горхолла до этого", - сказал Сультс.

Наверх