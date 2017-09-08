Сравните: непристойные рисунки на Горхолле остаются, а новые граффити будут уничтожены (фото)
8 сентября 2017 г., 15:33
Под руководством члена Рийгикогу Мярта Сультса на стенах Горхолла появились огромные граффити. Это неприемлемо по отношению к архитектурному памятнику, считают профессионалы и требуют немедленно смыть роспись.
Сравните созданные художниками граффити с тем, что нарисовано на теневой стороне Горхолла.
Согласно решению Департамента культурных ценностей, новые граффити будут уничтожены в ближайшее время.
"Мы, конечно, смоем наши граффити, но, к сожалению, не сможем восстановить те разнообразные изображения половых органов, которыми были испещрены стены Горхолла до этого", - сказал Сультс.