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Куда больше? В Таллинне дополнительно появится свыше 130 000 м² офисных площадей, цены на аренду застыли

Rus.Postimees.ee
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В Юлемисте появится еще одно офисное здание. | ФОТО: Tairo Lutter

«Масштабы новых вступающих в строй офисных площадей достаточно велики, чтобы в будущем году застопорить рост цен на аренду», – подтвердил оценщик коммерческой недвижимости Pindi Kinnisvara Эгон Энула.

Еще в 2016 году на рынке появилось более 100 000 м2 офисных площадей, что стало самым большим объемом за последние 5–6 лет. В 2017 году по прогнозам добавится еще 80 000 м2 новых офисных площадей, и целый ряд запланированных зданий также в будущем году будет введен в строй.

«В 2017 и 2018 году на рынке офисных помещений появятся новые большие проекты. Таким образом, те застройщики, проекты которых вступили в строй в 2016 году и в первой половине 2017 года, сделают все от них зависящее, чтобы добиться их максимальной заполняемости до ввода в эксплуатацию новых площадей», – сказал Энула.

По его словам, по-прежнему наибольшим спросом пользуются расположенные в центре Таллинна и в прилегающих к нему ближайших районах офисные площади A-класса. «Поскольку в центре Таллинна появился целый ряд новых больших офисных зданий A-класса, и в 2018 году дополнительно добавятся площади того же класса, получается, что предложение уже частично превысило спрос. В результате цены на аренду стабилизировались, и, учитывая также объемы вступающих в строй в 2017 и 2018 году офисных площадей, в ближайшей перспективе тенденции роста цен на аренду не предвидится», – сказал Энула.

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