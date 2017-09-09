Михаил Ходорковский: не могу представить, что кто-то когда-то решит вернуть Крым

Российский инакомыслящий и бывший олигарх Михаил Ходорковский сказал в интервью Таави Миннику, что замена Путина в России на кого-то другого не изменит ничего, а потому нужно полностью менять всю политическую систему, чтобы Россия и в реальности стала федерацией.
Таллинн и Вильнюс в последние годы превратились в место сбора российских оппозиционеров, поскольку сюда могут приехать те, кто под давлением режима был вынужден покинуть Россию, в то же время, сюда недалеко добираться и тем, кто еще живет в России. В течение последних лет частным гостем у нас был и живущий в Швейцарии Михаил Ходорковский, который до ссоры с режимом Путина входил в число самых богатых людей в мире.
- Новости о России рисуют мрачную картину - санкции, экономические проблемы, обнищание населения. В начале этого года по социологическим опросам 40 процентов населения собиралось голосовать за Путина, сейчас показатель равен 60 процентов. О чем это говорит? Действительно ли трудности и внешнеполитическое давление сплачивают россиян вокруг лидера?
- Я бы не сказал, что в этом году Россия ощутила дополнительные трудности или внешнеполитическое давление. Социологическим опросам не стоит особенно доверять, потому что непонятно, как они проводились. Стоит отметить, что Путин достаточно искусно устраняет с политического поля любые видимые альтернативы. Люди, которые голосуют за Путина, нередко говорят, что они хотели бы другого лидера, но другого просто нет. С помощью пропаганды Путин устраняет любого политического конкурента. Главная проблема в том, что российскому обществу навязана парадигма - либо Путин, либо другой лидер. Любой человек, который придет на место Путина, в итоге будет вести себя как Путин. Страна огромная, и один человек не в силах что-либо изменить. Я хочу решить эту проблему: вырвать Россию из этой парадигмы. Смена Путина на кого-то другого ничего не изменит - надо полностью менять систему на политическое представительство регионов, которое изберет законодательный координирующий центр. Каждый регион самостоятельно будет решать, как ему развиваться.
- В следующем году президентские выборы в России. Какой президент нужен современной России?
- Если у человека диабет - какой тип торта ему нужно съесть? Никакой президент не нужен, любой будет для страны вреден. Вот, например, Кудрин - специалист в области экономики. Но что он понимает в экономике Дагестана, горного Алтая или любого другого региона? Он понимает в экономике постиндустриального Петербурга и Москвы. А экономике любого региона нужно давать возможность развиваться самостоятельно. Эту задачу должны решать представители регионов, которые будут между собой договариваться. Но как они могут договориться, если есть президент, у которого все полномочия, а у этих людей никаких полномочий нет.
- Система российского самодержавия воспроизводит себя снова и снова. Как прервать эту цепь?
- Необходимо убедить людей и дать им общественно-политическое образование. Объяснить им, что нужно сменить парадигму поведения - с самодержавного на политическое представительство. Люди не должны думать о том, какого царя выбирать, они должны в своем регионе выбрать своих политических представителей, которые в рамках Парламента будут находить решение проблем. Что будет, если Путина сменит Шойгу? Все будет то же самое.
- Российскую оппозицию расколол вопрос Крыма. Кто-то другой на месте Путина осмелился бы вернуть Крым Украине?
- Я с трудом могу себе представить, чтобы российский демократический Парламент мог бы получить от российского общества мандат на возвращение Крыма Украине. Россия по многим причинам считает Крым своей национальной территорией, и то общество, которое сегодня существует в Крыму, тоже считает себя частью России. Будет крайне трудно решить эту проблему.
- В одном из интервью вы сказали, что готовы воевать за территориальную целостность России. Последние опросы показывают большое недовольство Северно-Кавказского региона. Вы все еще готовы воевать?
- Я говорил о Чечне. Это совсем не та страна, которую нам пытается представить Кадыров. Люди моего возраста и старше - советские люди, граждане еще Советского Союза, которые воспринимают себя как часть России. До сегодняшнего дня чеченцы за свой счет обучают своих детей русскому языку, отправляют их учиться в российские вузы. В Чечне существует банда 20-30 тыс. человек, которая держит эту часть России под своим контролем. Со стороны России это предательство - отдавать своих граждан этой банде в качестве рабов. Может ли измениться ситуация, могут ли чеченцы захотеть выйти из состава РФ? Я не представляю, чтобы чеченцы приняли такое решение; эти люди экономически и культурно связаны с Россией. Если демократическая Чечня на базе своего волеизъявления, а не под давлением банды, проголосует за выход из РФ, этот выбор надо будет уважать. Людям нужно предложить вариант мирного выхода, а с бандитами надо воевать.