Михаил Ходорковский: не могу представить, что кто-то когда-то решит вернуть Крым

Таллинн и Вильнюс в последние годы превратились в место сбора российских оппозиционеров, поскольку сюда могут приехать те, кто под давлением режима был вынужден покинуть Россию, в то же время, сюда недалеко добираться и тем, кто еще живет в России. В течение последних лет частным гостем у нас был и живущий в Швейцарии Михаил Ходорковский, который до ссоры с режимом Путина входил в число самых богатых людей в мире.

- Новости о России рисуют мрачную картину - санкции, экономические проблемы, обнищание населения. В начале этого года по социологическим опросам 40 процентов населения собиралось голосовать за Путина, сейчас показатель равен 60 процентов. О чем это говорит? Действительно ли трудности и внешнеполитическое давление сплачивают россиян вокруг лидера?

- Я бы не сказал, что в этом году Россия ощутила дополнительные трудности или внешнеполитическое давление. Социологическим опросам не стоит особенно доверять, потому что непонятно, как они проводились. Стоит отметить, что Путин достаточно искусно устраняет с политического поля любые видимые альтернативы. Люди, которые голосуют за Путина, нередко говорят, что они хотели бы другого лидера, но другого просто нет. С помощью пропаганды Путин устраняет любого политического конкурента. Главная проблема в том, что российскому обществу навязана парадигма - либо Путин, либо другой лидер. Любой человек, который придет на место Путина, в итоге будет вести себя как Путин. Страна огромная, и один человек не в силах что-либо изменить. Я хочу решить эту проблему: вырвать Россию из этой парадигмы. Смена Путина на кого-то другого ничего не изменит - надо полностью менять систему на политическое представительство регионов, которое изберет законодательный координирующий центр. Каждый регион самостоятельно будет решать, как ему развиваться.

- В следующем году президентские выборы в России. Какой президент нужен современной России?

- Если у человека диабет - какой тип торта ему нужно съесть? Никакой президент не нужен, любой будет для страны вреден. Вот, например, Кудрин - специалист в области экономики. Но что он понимает в экономике Дагестана, горного Алтая или любого другого региона? Он понимает в экономике постиндустриального Петербурга и Москвы. А экономике любого региона нужно давать возможность развиваться самостоятельно. Эту задачу должны решать представители регионов, которые будут между собой договариваться. Но как они могут договориться, если есть президент, у которого все полномочия, а у этих людей никаких полномочий нет.

- Система российского самодержавия воспроизводит себя снова и снова. Как прервать эту цепь?

- Необходимо убедить людей и дать им общественно-политическое образование. Объяснить им, что нужно сменить парадигму поведения - с самодержавного на политическое представительство. Люди не должны думать о том, какого царя выбирать, они должны в своем регионе выбрать своих политических представителей, которые в рамках Парламента будут находить решение проблем. Что будет, если Путина сменит Шойгу? Все будет то же самое.