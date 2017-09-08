Ольга Иванова опровергла слухи о массовом уходе людей из союза Сависаара

Советник Эдгара Сависаара Андрес-Мариус Розенблатт сегодня сообщил, что собирается покинуть избирательный союз Сависаара. Он также сказал, что вместе с ним планируют уйти еще десятки человек. Ольга Иванова в интервью Postimees опровергла слухи о массовом уходе людей.
«На сегодняшний день у нас 108 кандидатов и каких-либо конфликтов нет», - говорит Ольга Иванова. По ее словам, единственный покидающий союз Сависаара - Андрес-Мариус Розенблатт, который, насколько известно Ивановой, приступает к работе в бюро Яны Тоом.
Иванова говорит, что работники Центристской партии уже вчера знали, кто в списках избирательного союза Сависаара и «Делового Таллинна», и пытались их переубедить: «Сегодня говорила со многими из них и никто не хочет уходить. Было 110, теперь 108 кандидатов».
По словам Ивановой, причина ухода Розенблатта в том, что он не получил в избирательном списке такое высокое место, какое хотел.
Согласно пресс-сообщению избирательного союза Сависаара и «Делового Таллинна», за последние пару дней ушли или были исключены всего 10 человек, поэтому осталось 108 кандидатов.