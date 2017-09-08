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«Радар»: убийца долгие годы работал в Таллинне учителем

Rus.Postimees.ee
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Мужчина с ножом. Снимок иллюстративный. | ФОТО: Craig Robinson/PhanterMedia/Scanpix

После расследования передачи «Радар» на телеканале Kanal2 министерства принялись за подготовку поправок к Закону о защите детей, так как выяснилось, что до сих пор работать учителями в детских учреждениях могли люди, отсидевшие в тюрьме за убийство.

Только представьте: действующий закон разрешает работать с детьми всем тем, кто получил наказание за убийство до 2002 года. Другими словами, согласно закону, с детьми запрещено работать лишь в том случае, если убийство было совершено после 2002 года, передает Postimees.

В ходе расследования «Радара» Министерство юстиции, Министерство социальных дел и Министерство образования обратили внимание на брешь в законе, к устранению которой приступили сегодня.

Согласно плану, уже в сентябре Министерство юстиции должно представить законопроект, который исправит ошибку. Закон с внесенными в него поправками начал бы действовать с 1 января 2018 года и запрещал бы лицам, имеющим судимость за убийство, работать с детьми.

Ошибка всплыла тогда, когда «Радар» заинтересовался случаем проработавшего девять лет в таллиннских школах учителя, который ранее сидел в тюрьме за предумышленное убийство и попытку ограбления. В этом году его взяли на работу в столичную школу, считающуюся элитной. Об учителе и совершенном им преступлении подробнее смотрите во вторничной передаче «Радар» на Kanal2.

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