«Радар»: убийца долгие годы работал в Таллинне учителем

Только представьте: действующий закон разрешает работать с детьми всем тем, кто получил наказание за убийство до 2002 года. Другими словами, согласно закону, с детьми запрещено работать лишь в том случае, если убийство было совершено после 2002 года, передает Postimees.

В ходе расследования «Радара» Министерство юстиции, Министерство социальных дел и Министерство образования обратили внимание на брешь в законе, к устранению которой приступили сегодня.

Согласно плану, уже в сентябре Министерство юстиции должно представить законопроект, который исправит ошибку. Закон с внесенными в него поправками начал бы действовать с 1 января 2018 года и запрещал бы лицам, имеющим судимость за убийство, работать с детьми.

Ошибка всплыла тогда, когда «Радар» заинтересовался случаем проработавшего девять лет в таллиннских школах учителя, который ранее сидел в тюрьме за предумышленное убийство и попытку ограбления. В этом году его взяли на работу в столичную школу, считающуюся элитной. Об учителе и совершенном им преступлении подробнее смотрите во вторничной передаче «Радар» на Kanal2.