Так обэстонят ли русские детсады?

Еще весной этого года с легкой руки реформиста Кристена Михала в Фейсбуке разгорелись страсти по поводу необходимости ликвидации русскоязычных детсадов. Идея, конечно же, разбила всех на два лагеря – ее рьяных сторонников и не менее ярых противников. По мнению вторых, учителя, родным языком которых является русский, не способны преподавать на грамотном эстонском, преподавателей же из числа эстонцев взять просто неоткуда. Также было отмечено, что детям лучше всего учиться на родном языке, поскольку они его понимают. Насильственная эстонизация русских ребят была подвергнута осуждению.

Можно ли в столь юном возрасте выучить эстонский? Возможно ли вообще все русские детсады перевести на эстонский язык обучения? Редактор «Учительской газеты» Райво Юурак попросил высказаться на эту тему заведующую центром учебной программы и методики фонда Innove Наталью Мялицину, координатора подразделения программ в сфере языкового погружения фонда Innove Карин Пийрсалу, директора столичного двуязычного детского сада «Авив» Светлану Белову, а также учительницу Таллиннского детского сада «Винди» Хеди Минлибаеву, преподающую по методике языкового погружения.

Эстонский и впрямь нужно изучать с детского сада?

Наталья Мялицина

Детсадовский возраст – самый правильный для изучения новых языков. Если дети овладевают родным языком еще до школы, что же им мешает овладеть следующим? Именно овладеть, а не выучить. Детсад – это место, где языком можно овладеть играючи. Ребята могли бы догадываться о значении слов, а потом играть с ними. Изучение языка не должно стать для них величайшей целью или важнейшей задачей. Просто это возможность играть до полного усвоения языка.

Карин Пийрсалу

В детских садах с языковым погружением дети как раз и овладевают эстонским языком во время игр. К сожалению, в большинстве русскоязычных детсадов даются пока классические уроки эстонского языка как неродного. Пару раз в неделю его преподают урывками по 20 минут. Так ребенок к окончанию детсада совершенно точно на нем не заговорит.

Наталья Мялицина

Всего два урока эстонского в неделю – это напрасная трата времени как учителя, так и детей. Ребята должны общаться на эстонском ежедневно и только тогда они им овладеют. К счастью, соответствующая методика уже имеется, она прошла апробацию в Эстонии и была приведена в соответствие с государственной учебной программой. Ее разновидностями являются раннее и позднее, частичное и двухстороннее языковое погружение.

Хеди Минлибаева

Мой продолжительный опыт свидетельствует о том, что в случае раннего языкового погружения все ребята, для которых русский язык является родным, овладевают функциональными навыками и смелостью общения на эстонском. Они в состоянии свободно выражать свои мысли в рамках усвоенной лексики.

Куда движется Европа по части преподавания языков?

Наталья Мялицина

Европа движется в сторону всеобщего раннего языкового погружения. Это означает, что наши политики находятся всего лишь на половине пути, когда хотят обучить эстонскому в детсадах только тех ребят, для которых родным является русский. На самом же деле целью должно стать двуязычие к окончанию детского сада, в том числе и эстонских детей, которые помимо родного владели бы, например, русским, английским, немецким или другим языком. Эстония на этом пути сделала свои первые шаги. В четырех наших детсадах применяется программа двухстороннего языкового погружения, согласно которой в группы набирают половину русских и половину эстонских ребят. Полдня они учатся под руководством русскоязычного учителя, а полдня ими занимается преподаватель, родным языком которого является эстонский. Такие группы имеются в Таллинне, Тарту, Пярну и Тапа. Программа оказалась успешной, поскольку дети продвинулись в изучении обоих языков. Следующий этап – это внедрение двустороннего языкового погружения в первую школьную ступень. Сейчас мы размышляем над тем, как сделать эту методику приемлемой для родителей русских и эстонских детей, а также как добиться максимального результата. Именно двустороннее языковое погружение – наиболее естественный путь к единой эстоноязычной системе образования.