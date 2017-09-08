Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

В средней школе Огайо неизвестный открыл стрельбу

1
Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Оружие. Снимок иллюстративный. | ФОТО: Postimees.ee

В средней школе в городе Колумбусе в штате Огайо в США произошла стрельба. Власти города сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал, передает РБК.

«Поступило сообщение о действиях стрелка в средней школе Скиото. Пожалуйста, избегайте этого района», — говорится в первом сообщении полиции.

Спустя полчаса после первого сообщения о стрелке, полиция сообщила, что стрелок был задержан.

«Спецназ произвел арест, оружие изъято, никто не пострадал. Отличная работа наших офицеров!», — говорится в этом сообщении.

«Студенты и сотрудники в безопасности после происшествия в средней школе Скиото», — говорится в сообщении на официальной странице города Колубус.

Наверх