В средней школе Огайо неизвестный открыл стрельбу

«Поступило сообщение о действиях стрелка в средней школе Скиото. Пожалуйста, избегайте этого района», — говорится в первом сообщении полиции.

Спустя полчаса после первого сообщения о стрелке, полиция сообщила, что стрелок был задержан.

«Спецназ произвел арест, оружие изъято, никто не пострадал. Отличная работа наших офицеров!», — говорится в этом сообщении.

