В средней школе Огайо неизвестный открыл стрельбу

В средней школе в городе Колумбусе в штате Огайо в США произошла стрельба. Власти города сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал, передает РБК.
«Поступило сообщение о действиях стрелка в средней школе Скиото. Пожалуйста, избегайте этого района», — говорится в первом сообщении полиции.
Спустя полчаса после первого сообщения о стрелке, полиция сообщила, что стрелок был задержан.
«Спецназ произвел арест, оружие изъято, никто не пострадал. Отличная работа наших офицеров!», — говорится в этом сообщении.
*Please RT* UPDATE 9:15am: SWAT made an arrest, gun taken, no injuries. Excellent job by our officers! #TogetherIsBetter #CPD https://t.co/m4B8eYxNB1— Columbus Ohio Police (@ColumbusPolice) 8 сентября 2017 г.
«Студенты и сотрудники в безопасности после происшествия в средней школе Скиото», — говорится в сообщении на официальной странице города Колубус.