Каарель Таранд: приступ русофильства в министерстве

На практике же мы на протяжении целого поколения противились поддержанию жизни русскоязычной школьной сети, созданной для иммигрантов оккупационного времени и их потомков, работающих явно против этой цели. Как недавно Юрген Лиги правильно писал об этом в газете Postimees, мы имеем дело не только с явлением, препятствующем развитию единого эстонского языкового пространства, но и с медвежьей услугой всем проживающим в Эстонии русским.

Ситуация, при которой продвижение к цели осуществляется со скоростью улитки, могла бы хоть как-то устроить человека посговорчивее, если бы только не скрытое противодействие той самой цели. Именно это, к сожалению, и случилось, когда Министерство образования и науки стало финансировать издаваемый Нарвским колледжем Тартуского университета журнал «Многоязычное образование». Первый его номер вышел в августе, а в выходных данных значится, что издание якобы является «научно-методическим».

На языке времен холодной войны это назвали бы идеологической диверсией. В нынешние времена выражаются определенно мягче, однако формулировки не меняют сути дела.

Великое научное достижение

По cчастью, тираж журнала небольшой и, согласно предварительным обещаниям, выходить он будет лишь два раза в году. По этой причине его влияние на происходящее в системе образования будет поначалу маргинальным. Знаковое же значение журнала тем выше, и я бы не удивился, если лингвистический арсенал политических поборников непрекращающегося увековечения особого статуса русского языка пополнится скоро утверждениями в стиле «научные данные подтверждают» и «мы должны внедрять опыт успешных стран».

Официально журнал выходит на трех языках (эстонском, английском и русском), однако из соотношения имнн авторов, а также оформления и контента издания выясняется, что нескрываемым приоритетом является все-таки русский язык. Название журнала на обложке может и напечатано крупным шрифтом, но данные на ее обороте уже только на русском языке, как, впрочем, и большинство статей. Все остальное с виду лишь дымовая завеса.

О том, какая цель преследуется на самом деле, нетрудно догадаться по словоупотреблению авторов. Например, по заголовку «Русская и эстонская общины создают новое будущее в Открытой Школе». «Русская община», разумеется, на первом месте. На втором, менее значимом, та самая «эстонская община». Любой грамотный человек уже давно должен был зарубить себе на носу, что на своей исконной земле эстонцы не являются какой-то «общиной», существующей здесь на равных условиях с группами иммигрантов неважно из какой страны. В финансируемом же государством журнале понимание этого подменяется «мечтой об открытом эстонском обществе», в котором все эстонцы уже в детских садах пройдут закалку погружением в русский язык, чтобы не дай бог никоим образом не травмировать не владеющих государственным языком иммигрантов.

В целях внесения полной ясности в вопрос, редакция провозглашает, что «идеология многоязычия общепризнанна в странах Евросоюза: она поддерживается как на политическом уровне государств, так и в общественной сфере, завоевывая все больше сторонников». Также добавляется, что эта идеология является великим научным достижением второй половины прошлого века.