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Эстонский телеканал оштрафуют на 6000 евро

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: West Coast Surfer/picture alliance / moodboard

Департамент технического надзора (ДТН) после длившегося семь месяцев расследования пришел к выводу, что эстонский частный телеканал TV3 виновен в том, что предлагал в новостях своим зрителям проплаченные и заказные материалы без указания, что это реклама. ДТН накажет телеканал штрафом в 6000 евро за нарушение закона.

В январе новостной портал ERR писал о том, что TV3 продает своим клиентам время в рамках новостной передачи "Семичасовые новости", не отделяя проплаченные сюжеты от обычных репортажей, пишет rus.err.ee.

Одна из фирм, которая заинтересовалась тем, каким образом могла бы быть освящена ее деятельность в новостях TV3, получила прейскурант, в котором отмечалось, что одноминутный сюжет обойдется заказчику в 1000 евро, двухминутный - в 2000, а за три минуты в новостях придется выложить 3000 евро.

После появления этой информации главный редактор новостной передачи "Семичасовые новости" Март Мардисалу заявил, что телеканал TV3 пересмотрит принципы подачи материалов в информационных выпусках.

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