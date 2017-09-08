Эстонский телеканал оштрафуют на 6000 евро

В январе новостной портал ERR писал о том, что TV3 продает своим клиентам время в рамках новостной передачи "Семичасовые новости", не отделяя проплаченные сюжеты от обычных репортажей, пишет rus.err.ee.

Одна из фирм, которая заинтересовалась тем, каким образом могла бы быть освящена ее деятельность в новостях TV3, получила прейскурант, в котором отмечалось, что одноминутный сюжет обойдется заказчику в 1000 евро, двухминутный - в 2000, а за три минуты в новостях придется выложить 3000 евро.

После появления этой информации главный редактор новостной передачи "Семичасовые новости" Март Мардисалу заявил, что телеканал TV3 пересмотрит принципы подачи материалов в информационных выпусках.