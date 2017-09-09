Лилия Шевцова: продавая себя Газпрому, Запад утрачивает роль морального проводника

В последние годы на Западе распротранились весьма пессимистичные настроения и в авторитарных режимах, вроде путинской России, начали видеть нечто Всадника Апокалисиса. В то же время, непростые времена переживает и сама Россия, поскольку ногами она уперлась в дно, а недовольство населения только растет.

- Летом и весной в российских городах протестовали против коррупции. Это первые большие акции протеста после 2011-2013 гг. Как Вы полагаете, получат ли они продолжение осенью?

- Очень трудно что-либо предсказывать в России. Социология не ухватывает сдвиги общественного настроения, потому что люди часто не говорят правду, опасаются это делать. В то же время протесты уже продемонстрировали всем, в том числе и Кремлю, что общество выходит из летаргического сна последних лет. Это было серьезное предупреждение; оно показало, что молодежь может быть недовольна, что протест начал распространяться по всей России. Опросы «Левада-центра» показывают, что речь идет о недовольстве два-три процента молодежи от общего количества. Недовольны те молодые люди, у которых недовольны родители; основная часть молодежи находится в состоянии дремоты. Намечаются признаки того, что общество входит в состоянии адаптации к стагнации и гниению. Я проверила данные опросов: в январе 2017 года 40 процентов были готовы голосовать за Путина, а сейчас уже 65 процентов. Это не означает, что люди довольны Путиным, недовольство продолжается, люди не видят альтернативы. Пока еще общество не достигло стадии отчаяния, когда недовольство выплескивается на улицы. Например, 39 процентов одобряют протесты, а 37 процентов не одобряют: значительная часть общества видит в протестах какое-то позитивное движение. Но в то же время, большинство не верит в то, что протесты хоть к чему-то приведут, только четыре процента респондентов считают, что протест может что-то изменить. Ситуация безнадежности. Злая ирония власти в том, что она сама выталкивает людей на улицу тем, что Путин забетонировал все политическое поле - нет свободного Парламента, нет свободных институтов, нет никаких легальных каналов для проявления интересов и эмоций. В этой ситуации люди вынуждены выходить на улицы, чтобы заставить власть прислушаться к ним. Власть становится неадекватной, совершая глупость за глупостью, и это может стать пусковым крючком недовольства. Вряд ли это случится осенью, потому что власть готовиться к выборам, и в этом году будет тратить последние деньги Резервного фонда. Следующий год становится взрывоопасным.

- Как западные санкции влияют на экономическое положение внутри России и жизнь обычных граждан? Ведь русские люди выносливые и приспосабливаются к любым условиям. Какого эффекта западные лидеры могут ожидать от санкций, кроме сплочения граждан вокруг режима Путина?

- Западные санкции кусают, это видно по содержанию московских магазинов. Европейский и американский пакеты санкций, которые были приняты в 2015 году, наряду с падением цен на нефть, серьезно подорвали состояние российской экономики. Россия потеряла протора процента своего ВВП, начиная с 2015 года. Западные санкции не должны были обвалить российскую экономику, Запад явно этого не хотел и не хочет экономических и социальных потрясений в России. Эти санкции должны были укусить российскую экономику, но не разрушить ее. Но в сфере технологий для энергетического комплекса и в сфере финансовых заимствований на западных рынках санкции стали серьезным ударом. В этом году Россия должна выплатить более 600 млрд. долларов; внутренних резервов нет, у Китая занять нельзя - Китай не хочет портить отношения с Западом, поэтому найти деньги в такой ситуации проблематично. Резервный фонд облегчал прохождение россиян через санкции, но если в 2014 году там было 90 млрд. долларов, то на сегодняшний день осталось 17, и они будут израсходованы. Компенсационной подушки, которая облегчает жизнь российского общества, уже нет. Власть сама ухудшает экономическое и социальное положение, это проявляется в российских контрсанкциях. Стоимость различных продуктов выросла на 12-15 процентов, люди недовольны.