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Пятничный час пик: в центре Таллинна образовались гигантские пробки

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Eero Vabamägi

Пятничный час пик и связанные с председательством Эстонии в ЕС мероприятия стали причиной нынешних огромных пробок в центре Таллинна, пишет Postimees.

По данным мобильного приложения Waze, сейчас стоит избегать Тартуского шоссе на отрезке между горой Сосси и улицой Лийвалайя, улицы Лийвалайя, улицы Юхкентали, Пярнуского шоссе на отрезке между Лийвалайя и виадуком и отрезка улицы Техника между улицой Луйзе и виадуком.

Ситуация в центре столицы меняется быстро и последнюю информацию можете посмотреть здесь.

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