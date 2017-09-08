Пятничный час пик: в центре Таллинна образовались гигантские пробки
8 сентября 2017 г., 17:54
Пятничный час пик и связанные с председательством Эстонии в ЕС мероприятия стали причиной нынешних огромных пробок в центре Таллинна, пишет Postimees.
По данным мобильного приложения Waze, сейчас стоит избегать Тартуского шоссе на отрезке между горой Сосси и улицой Лийвалайя, улицы Лийвалайя, улицы Юхкентали, Пярнуского шоссе на отрезке между Лийвалайя и виадуком и отрезка улицы Техника между улицой Луйзе и виадуком.
Ситуация в центре столицы меняется быстро и последнюю информацию можете посмотреть здесь.