Пятничный час пик: в центре Таллинна образовались гигантские пробки

По данным мобильного приложения Waze, сейчас стоит избегать Тартуского шоссе на отрезке между горой Сосси и улицой Лийвалайя, улицы Лийвалайя, улицы Юхкентали, Пярнуского шоссе на отрезке между Лийвалайя и виадуком и отрезка улицы Техника между улицой Луйзе и виадуком.

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