Ректор ТУ раскритиковал идею ввести проходной балл для поступления в гимназию

Кальм отметил, что поступление на гимназическую ступень образования ограничивается во многих школах Эстонии, и это происходит на основании уже достигнутых успехов в учебе, а также индивидуальной оценки способностей.

«Введение всеобщего и формального критерия допуска требует обоснования. Не может считаться оправданием желание обеспечить систему профессионального обучения достаточным количеством учащихся. Роль и функция образования в обществе гораздо шире чем просто подготовка к трудовой жизни», - пояснил Кальм.

«Использование проходного балла на основании средних оценок в основной школе — например, 3,75 — в качестве меры отбора лишает возможностей тех учащихся, которые ярче всего проявляют себя в отдельных дисциплинах, например, в реальных предметах, искусстве, музыке, языках и в других сферах. Особенно эта мера может помешать дальнейшему развитию мальчиков и молодежи с поздним развитием», - добавил ректор.

По его словам, нельзя также формировать представление о профессиональном училище как о неизбежном варианте для более слабых учащихся. «Приобретение специальности для многих молодых людей является сознательным выбором карьеры, определенная часть их с прекрасными результатами затем продолжают учебу и в университете», - подчеркнул Кальм.

Он призвал к тому, чтобы государственная политика в сфере образования способствовала бы тому, что путь каждого способного к дальнейшей учебе молодого человека не прерывался бы ни из-за формального препятствия, ни из-за экономических трудностей, ни из-за того, что не было сделано еще в школе.

«Продолжить ли учебу в профессиональном училище или в гимназии, а затем и в университете — это должен быть сознательный и продуманный выбор каждого молодого человека, а не навязанное и неизбежное решение, вытекающее из навязанного государством проходного балла», - сказал Кальм.