Le Monde назвал Эстонию бывшей советской республикой. Эстонский посол направил газете письмо

"Мы были бы крайне благодарны, если бы в ваших статьях более не использовался термин "бывшие советские республики", поскольку таким образом приведенные выше исторические и признанные на международном уровне факты были бы отражены должным образом», - отмечается в письме послов главе редакции "Le Monde" Люку Броннеру.

Представители трех стран в своем письме указали на то, что их страны в 1940 году не вступали в состав Советского Союза добровольно, но были включены в него в результате военной аннексии. По этой причине большая часть стран мира, в том числе Франция, никогда не признавала аннексию Балтийских стран, добавили послы. Дипломаты также подчеркнули, что после развала СССР в этом регионе не возникли новые государства, но Балтийские страны восстановили свою независимость.

Посол Эстонии Алар Стрейманн, посол Латвии Имант Лиегис и посол Литвы Далюс Чекуолис высоко оценили работу "Le Monde" по освещению событий в Балтийских странах и знакомству французских читателей с ситуацией в этих странах. Поводом для письма стала опубликованная с посвященной Финляндии статьей карта, где Эстония, Латвия и Литва были указаны как бывшие советские республики.