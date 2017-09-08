Видео: в центре Киева взорвался автомобиль, есть пострадавшие

В центре Киева в районе Бессарабской площади взорвался автомобиль, предварительно - есть пострадавшие, передает "112 Украина".
В результате взрыва автомобиль полностью уничтожен. Внутри салона была женщина, ее оперативно достали из машины, скорая увезла ее в больницу.
Пострадал еще один автомобиль, расположенный поблизости.
На месте работает полиция. В районе взрыва собралось большое количество людей.
Точной информации о количестве пострадавших нет. По словам некоторых очевидцев, в автомобиле находились несколько человек, в том числе ребенок.
Советник главы МВД Зорян Шкиряк уточнил, что в зоне взрыва находился ребенок, однако он не пострадал.
"С ребенком все в порядке, как мне сообщили. На месте находится Вячеслав Аброськин", - отметил Шкиряк.
Видео спасательной операции. Не рекомендуется смотреть людям с неустойчивой психикой, а также несовершеннолетним!