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Видео: в центре Киева взорвался автомобиль, есть пострадавшие

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Скриншот.

В центре Киева в районе Бессарабской площади взорвался автомобиль, предварительно - есть пострадавшие, передает "112 Украина".

В результате взрыва автомобиль полностью уничтожен. Внутри салона была женщина, ее оперативно достали из машины, скорая увезла ее в больницу.

Пострадал еще один автомобиль, расположенный поблизости.

На месте работает полиция. В районе взрыва собралось большое количество людей.

Точной информации о количестве пострадавших нет. По словам некоторых очевидцев, в автомобиле находились несколько человек, в том числе ребенок.

Советник главы МВД Зорян Шкиряк уточнил, что в зоне взрыва находился ребенок, однако он не пострадал.

"С ребенком все в порядке, как мне сообщили. На месте находится Вячеслав Аброськин", - отметил Шкиряк.

Видео спасательной операции. Не рекомендуется смотреть людям с неустойчивой психикой, а также несовершеннолетним!

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