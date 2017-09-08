Эстонка в преддверии урагана: повсюду паника, в магазинах выстроились огромные очереди

Обрушившийся на острова Карибского бассейна ураган «Ирма» должен достичь Флориды в субботу-воскресенье, пишет Elu24. «Я сделала все приготовления и считаю, что моя квартира - одно из самых безопасных мест. Я и подруг, живущих в зоне эвакуации, к себе позвала», - рассказала Мерле.

Она живет в квартире на третьем этаже и установила металлические заслоны на все окна и двери. Вентиляционные отверстия она закрыла пакетами - если оттуда потечет вода, пакет ее сдержит. Кроме того, она подготовила ведра и запаслась питьевой водой и банками с едой.

«С понедельника настроения здесь панические. Для меня сложнее всего было оставаться спокойной в очереди за продуктами и не поддаваться всеобщей панике. Обычно бутылка воды стоит два доллара, а теперь - 20, все эти магазины зарабатывают на людях огромное количество денег», - заметила Мерли.

Бензина, по ее словам, нет уже со вторника.

«Бензин, конечно, привозят, но местные злятся, что губернатор решил охранять не водовозы, а бензовозы. Они разочарованы в своем губернаторе».

Больше всего боятся наводнения, поэтому многие запаслись «мешками с песком», способными абсорбировать воду.