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В Таллинне грузовик сбил пешехода, полиция просит помощи очевидцев

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Marko Saarm/Sakala

В Таллинне на перекрестке улиц Ярвеотса-теэ и Астангу произошло ДТП в результате которого пострадал пешеход. Полиция просит помощи очевидцев.

По предварительным данным, грузовик Volvo сбил пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе на перекрестке улиц Ярвеотса-теэ и Астангу. Пострадавшего 56-летнего мужчину увезли на скорой в больницу, сообщили в Пыхьяской префектуре.

Для выяснения обстоятельств произошедшего полиция просит помощи очевидцев и ждет информации по ДТП по номеру 612 3000 или на адрес электронной почты pohja.lmt@politsei.ee.

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