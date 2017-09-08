В Таллинне грузовик сбил пешехода, полиция просит помощи очевидцев
8 сентября 2017 г., 20:43
В Таллинне на перекрестке улиц Ярвеотса-теэ и Астангу произошло ДТП в результате которого пострадал пешеход. Полиция просит помощи очевидцев.
По предварительным данным, грузовик Volvo сбил пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе на перекрестке улиц Ярвеотса-теэ и Астангу. Пострадавшего 56-летнего мужчину увезли на скорой в больницу, сообщили в Пыхьяской префектуре.
Для выяснения обстоятельств произошедшего полиция просит помощи очевидцев и ждет информации по ДТП по номеру 612 3000 или на адрес электронной почты pohja.lmt@politsei.ee.