Авария на Таллиннской окружной: троих увезли на скорой (фото, видео)

Как сообщили в Пыхьяской префектуре, на 26 км Таллиннской окружной дороги легковой автомобиль Volvo врезался в грузовик без прицепа.

По предварительным данным, ехавший по второстепенной дороге водитель Volvo V70 при приближении к главной дороге начал поворачивать влево в запрещенном месте и врезался в ехавший по главной дороге грузовик Daf. В результате столкновения грузовик отбросило в канаву.

Водителя Volvo и двух его пассажиров увезли в больницу на скорой. Третий пассажир и водитель грузовика не пострадали.