Авария на Таллиннской окружной: троих увезли на скорой (фото, видео)
8 сентября 2017 г., 21:19
Сегодня вечером около половины восьмого в Харьюмаа на Таллиннской окружной дороге произошло крупное ДТП, в котором пострадали три человека.
Как сообщили в Пыхьяской префектуре, на 26 км Таллиннской окружной дороги легковой автомобиль Volvo врезался в грузовик без прицепа.
По предварительным данным, ехавший по второстепенной дороге водитель Volvo V70 при приближении к главной дороге начал поворачивать влево в запрещенном месте и врезался в ехавший по главной дороге грузовик Daf. В результате столкновения грузовик отбросило в канаву.
Водителя Volvo и двух его пассажиров увезли в больницу на скорой. Третий пассажир и водитель грузовика не пострадали.