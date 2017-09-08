Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Авария на Таллиннской окружной: троих увезли на скорой (фото, видео)

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи

Сегодня вечером около половины восьмого в Харьюмаа на Таллиннской окружной дороге произошло крупное ДТП, в котором пострадали три человека.

Как сообщили в Пыхьяской префектуре, на 26 км Таллиннской окружной дороги легковой автомобиль Volvo врезался в грузовик без прицепа.

По предварительным данным, ехавший по второстепенной дороге водитель Volvo V70 при приближении к главной дороге начал поворачивать влево в запрещенном месте и врезался в ехавший по главной дороге грузовик Daf. В результате столкновения грузовик отбросило в канаву.

Водителя Volvo и двух его пассажиров увезли в больницу на скорой. Третий пассажир и водитель грузовика не пострадали.

Наверх