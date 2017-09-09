Феномен Елены Шубиной: «Издатель должен чувствовать книгу»

Среди авторов Шубиной – Людмила Улицкая, Алексей Иванов, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Евгений Водолазкин, Татьяна Толстая, Михаил Шишкин, Александр Иличевский и многие другие. В Таллинне Елена Шубина рассказала порталу Rus.Postimees о феномене своего издательства.

– Складывается впечатление, что издательский процесс в РФ – явление скорее коммерческое, чем литературное. Как вам в этих условиях удалось завоевать такую степень автономии?

– То, что издательским миром правит только коммерция, – все-таки предубеждение. Мое небольшое издательство является частью холдинга «АСТ», и мне действительно удается издавать то, что я хочу: качественную прозу, мемуары, биографии. Очень важно выстроить стратегию, чтобы бестселлеры, которые действительно приносят доход и успех, компенсировали затраты на книги начинающих авторов – или авторов, круг читателей которых ограничен. Хотя угадать, кого и как будут читать, в принципе невозможно. Но впереди расчета – всегда чутье, нюх. Издатель должен прежде всего чувствовать книгу.

Кроме того, у нас есть установка на то, что ни одна наша книга не должна быть «невидимкой». Издать книгу – еще не всё. Мы начинаем заботиться о дальнейшей жизни книги, о ее, как официально говорят, продвижении, задолго до ее выхода. Мы работаем с литагентами, оповещаем магазины, рассылаем пресс-релизы. Думаем о том, как позиционировать каждую книгу на рынке, независимо от тиража. И про нас уже знают, что мы не просто готовим книгу к изданию, мы еще и подстилаем ей соломки, когда она выходит в свет.

Естественно, не обходится без трудностей. Тиражи падают, причем во всем мире, на то есть множество причин. Маленькие издательства часто вливаются в большие. Но, повторю, нужно правильно выстроить стратегию. Причем в отношении каждой книги.

– Насколько «Редакция Елены Шубиной» – закрытый клуб? Если вам напишет начинающий автор, на какое внимание он может рассчитывать?

– Многое зависит от того, откуда и как автор пришел. Редакционный портфель складывается в том числе из слухов, из мониторинга Интернета, и, конечно, из того, что нам предлагают литературные агенты. Институт литературного агентства в России пока не очень развит, но есть замечательные агенты, которые работают и на Россию, и на зарубеж. «ELKOST», агентство Елены Костюкович и Юлии Добровольской, и «Банке, Гумен и Смирнова». С ними у меня постоянный контакт.

Вот хороший пример: в позапрошлом году «ELKOST» прислала нам рукопись никому не известного автора Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза». Помню, я подумала: забавно, название напоминает популярные советские романы и фильмы: «Человек меняет кожу», «Алитет уходит в горы», «Табор уходит в небо». Потом, уже работая над книгой, мы сознательно оставили это название – стилистически оно подходит книге идеально... Это классический случай совпадения: рукопись пришла с рекомендацией, я прочитала первые 50 страниц, позвонила Добровольской и сказала, что беру книгу в работу.