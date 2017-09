Власти Мексики объявили о гибели 58 человек в результате самого мощного землетрясения за последние 100 лет

По информации национального координатора сил гражданской обороны республики Луиса Фелипе Пуэнте, на данный момент подтверждена информация о 58 погибших: 45 - в штате Оахака, 10 - в штате Чьяпас и еще три - в штате Табаско, пишет Newsru.com.

По данным Национальной сейсмологической службы Мексики, магнитуда землетрясения составила 8,2 балла. Эпицентр находился в 137 км к юго-западу от города Тонала (штат Чьяпас). Очаг залегал на глубине 58 км. После землетрясения было зарегистрировано более 330 повторных толчков магнитудой до 6,1 балла, передает агентство Reuters.

Землетрясение произошло в четверг, 7 сентября, вечером, в 23:49 по местному времени (07.49 по Таллинну). По данным Геологической службы США, за ним последовало несколько афтершоков с магнитудами от 4,5 до 5,7. Эпицентр располагался в 119 километрах к юго-западу от населенного пункта Трес-Пикос, очаг находился на глубине 33 километра.

Крупнейшее зарегистрированное землетрясение в Латинской Америке и в мире произошло 22 мая 1960 года в чилийском городе Вальдивия - магнитуда составила 9,5, оно произвело цунами, от которого пострадали Гавайи и Япония. От этого землетрясения и последовавших за ним на юге Чили погибли более 5 тыс. человек. В историю оно вошло как Великое Чилийское, или Вальдивское, землетрясение.

Землетрясение магнитудой 8,2 в городе Халиско 3 июня 1932 года унесло жизни около 400 человек, а землетрясение в Мехико 19 сентября 1985 года унесло, по официальным данным, около 10 тыс. жизней, по неофициальным - около 45 тыс.

