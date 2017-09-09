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Автомобиль перевернулся на крышу, а затем снова встал на колеса: одного человека доставили в больницу

Rus.Postimees.ee
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Скорая помощь. | ФОТО: Martin Ilustrumm

В ночь на пятницу в Тартумаа произошла авария, где автомобиль, личность водителя которого пока не установлена, перевернулся на крышу, а затем снова встал на колеса.

Инцидент имел место около 02.54 в волости Рынгу Тартуского уезда. На 177-ом километре шоссе Йыхви – Тарту – Валга автомобиль Citröen Berlingo, личность водителя которого пока не установлена, вылетел с дороги. Машина перевернулась на крышу и снова встала на колеса, когда водитель попытался выехать обратно на дорогу.

С места аварии в Клинику Тартуского университета доставили 24-летнюю женщину. Один человек сбежал с места происшествия.

Обстоятельства произошедшего установит следствие.

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