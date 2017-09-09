Фото: посол Эстонии в США вручил верительные грамоты Дональду Трампу

Об этом Лепик сообщил в субботу, 9 сентября, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

В МИД Эстонии отметили, что в беседе с Трампом после передачи грамот Лепик подчеркнул долгосрочные тесные отношения между Эстонией и США, пишет rus.err.ee.

"Продолжавшаяся несколько десятилетий политика США по обеспечению государственного континуитета Эстонии (непризнание включения Эстонии в состав СССР - Ред.), взаимные визиты высокого уровня и присутствие в регионе вооруженных сил США дают четкий сигнал: США является одним из важнейших союзников для Эстонии", - сказал посол.

Президент США отметил, что Эстония является образцом для подражания в нескольких сферах: как надежный союзник по НАТО, так и демонстрируя свою лидирующую роль в качестве председателя в Совете ЕС.