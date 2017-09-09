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По вине эстонского дальнобойшика в Норвегии произошло ДТП: полиция строго наказала водителя

Rus.Postimees.ee
BNS
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Сообщи
Норвежская полиция. Иллюстративное фото | ФОТО: Scanpix

В Норвегии по вине эстонского дальнобойщика произошло ДТП. Стражи порядка лишили нарушителя водительских прав, пишет портал NRK.

Отмечается, что водитель совершил опасный обгон, в результате которого двигавшаяся во встречном направлении легковая машина во избежание столкновения была вынуждена съехать в кювет. К счастью, в ДТП никто не пострадал.

ДТП произошло на шоссе, связывающим Осло и Тронхейм.

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