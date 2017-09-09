По вине эстонского дальнобойшика в Норвегии произошло ДТП: полиция строго наказала водителя
9 сентября 2017 г., 11:56
В Норвегии по вине эстонского дальнобойщика произошло ДТП. Стражи порядка лишили нарушителя водительских прав, пишет портал NRK.
Отмечается, что водитель совершил опасный обгон, в результате которого двигавшаяся во встречном направлении легковая машина во избежание столкновения была вынуждена съехать в кювет. К счастью, в ДТП никто не пострадал.
ДТП произошло на шоссе, связывающим Осло и Тронхейм.