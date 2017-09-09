Власти Флориды попросили эвакуировать почти шесть миллионов человек из-за урагана

Ранее губернатор американского штата Алабама Кэй Айви объявила о введении режима ЧС из-за урагана «Ирма».

Президент США Дональд Трамп подписал указ о выделении средств на помощь пострадавшим от урагана.

Ураган «Ирма» хозяйничает в Атлантике уже пятый день. В среду он обрушился на французские заморские территории. На островах разрушено до 95% строений, отсутствует электричество. Жертвами стихии стали минимум 13 человек. Ранения различной степени тяжести получили 23 человека.

«Ирма» является самым сильным из всех ураганов, когда-либо наблюдавшихся в Атлантическом океане за пределами Карибского бассейна и Мексиканского залива. Уточняется, что скорость ветра достигает 257 км/ч.

По прогнозам ООН, от него может пострадать до 37 миллионов человек.