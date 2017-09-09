Альтернативные двигатели в ЕС: бум на низком уровне

Спрос на легковые автомобили с альтернативными двигателями пока остается в странах Евросоюза на низком уровне, но он стремительно растет. При этом самые высокие темпы демонстрируют "проснувшиеся" рынки Восточной Европы. Об этом свидетельствуют данные за 2-й квартал и первое полугодие 2017 года, опубликованные 7 сентября Ассоциацией европейских производителей автомобилей (ACEA).

Двузначный рост в пяти важнейших странах

Всего с января по июнь в Евросоюзе было продано почти 418 тысяч автомобилей с гибридными, электрическими, газовыми и прочими альтернативными моторами, что на 38% больше, чем за первое полугодие прошлого года. При сохранении подобной динамики объемы продаж легковушек с альтернативными двигателями по итогам всего 2017 года могут превысить в ЕС 1 миллион единиц.

Пока доля таких автомобилей в общем объеме продаж легковых машин невелика: во 2-м квартале она составила 5,1%. Однако поступательный тренд очевиден. Как указывает ACEA, на пяти крупнейших автомобильных рынках ЕС увеличение спроса измеряется двузначными цифрами.

Так, в Германии во 2-м квартале продажи выросли почти в два раза (92%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 27 тысяч автомобилей. Уже ясно, что по итогам 2017 года на немецком рынке будет преодолен рубеж в 100 тысяч единиц. В Испании сбыт увеличился на 81%, во Франции почти на 29%, в Великобритании более чем на 24% и в Италии на 18%.

Рынки Восточной Европы окончательно "проснулись"

Однако самый бурный рост, измеряемый трехзначными цифрами, демонстрируют страны Восточной Европы. В Румынии, к примеру, продажи увеличились во 2-м квартале на 289%, в Словакии на 231%, в Болгарии на 213%, в Венгрии на 153%. Правда, объемы сбыта в абсолютных цифрах остаются пока весьма низкими.

Так, в Венгрии в минувшем квартале было продано в общей сложности 1286 автомобилей с альтернативными двигателями, в Словакии 802, в Румынии 790. Однако скачкообразный рост спроса и объемы продаж, исчисляемые в этих небольших странах уже не десятками, а сотнями единиц, говорят о том, что в 2017 году рынки Восточной Европы окончательно "проснулись".

Среди автомобилей с альтернативными двигателями наибольшим спросом во 2-м квартале во всем ЕС продолжали пользоваться легковые машины с различными вариантами гибридных моторов. Чистые электромобили были востребованы существенно меньше. По-прежнему крайне низким остается спрос на автомобили с газовыми двигателями.

Газовые автомобили интересуют в основном итальянцев

В Польше их было продано во 2-м квартале порядка 2,5 тысяч, в Германии чуть более 1,5 тысяч, в Чехии около 1 тысячи. В остальных странах, в том числе на таких больших рынках, как французский и испанский, речь идет лишь о сотнях единиц. А в Великобритании вообще ноль.

Исключение составляет Италия, где за три месяца было продано 42,5 тысячи машин с газовым двигателем. В результате на одну эту страну приходится свыше 80 процентов всех европейских продаж легковых газовых автомобилей.

Однако в Италии традиционно востребованы автомобили, работающие на сжиженном нефтяном газе (пропан-бутан, LPG). В то же время в других странах ЕС предпочитают легковые машины, использующие в качестве топлива сжатый природный газ (метан, CNG).

Наличие двух принципиально разных технологий существенно усложняет создание в Европе достаточно разветвленной сети заправочных станций для газовых автомобилей. На этом фоне появление в обозримом будущем такой сети для автомобилей с электрическими моторами выглядит значительно более реалистичным.