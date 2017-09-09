Google выберет непривычную ОС для нового ноутбука

Инсайдеры предполагают, что гаджет существует в модификациях с 8,8-, 7,7- и 8,2-дюймовым экранами, но в продаже появится только две версии. Интересно, что в Soraka поисковый гигант отказался от Chrome OS и предпочел ей другую фирменную систему, пишет 4pda.ru.

Soraka оснащается четырехъядерным мобильным процессором Intel Core m3-7Y30 с частотой 2,6 ГГц, графикой Kaby Lake GT2, 32 или 64 ГБ накопителя (по умолчанию свободно 24 или 49 ГБ соответственно), а также 4 или 8 ГБ оперативной памяти. Новый хромбук сможет похвастаться 5-мегапиксельной фронтальной селфи-камерой, 12-мегапиксельной основной камерой и мобильной Android 7.1.1 Nougat «на борту». Об обновлении до Android 8.0 Oreo информации не поступало.

Вероятно, список характеристик принадлежит неанонсированному устройству в форм-факторе «2 в 1», которое представят позже в этом году параллельно с Pixel 2 и Pixel XL 2. Точная дата презентации девайса остается в тайне.