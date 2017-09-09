Фото: у направлявшегося в Таллинн автобуса Ecolines лопнуло колесо

Находившиеся в автобусе пассажиры сообщили, что автобус был вынужден остановиться в Ленинградской области. «Всем добрый день. Случилось ЧП по пути в Таллинн. У рейсового автобуса Ecolines пробило колесо. Стоим уже два часа. Многие с радостью бы уехали на попутках, но что-то желающих помочь немного. Может кто-то все же возьмет попутчиков?» - сообщила на сайте megapolisonline.ru Татьяна Савельева, которая также опубликовала фотографию автобуса.

Представитель таллиннского бюро Ecolines подтвердил информацию об инциденте, но затруднился дать более подробные комментарии.