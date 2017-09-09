Рагнар Клаван выйдет на поле с первых минут в матче против "Манчестер Сити"

Капитан сборной Эстонии Рагнар Клаван в сегодняшнем матче выйдет в стартовом составе, пишет Postimees.

На помощь сборной Бразилии отправился и Филиппе Коутиньо, который за август превратился в лицо АПЛ. Полузащитник отыграл матч против Эквадора, забил гол, но вернулся в Мерсисайд и снова не сыграет. Помимо Филиппе, обыграть Гвардиолу Клоппу не помогут Натаниэл Клайн и Адам Лаллана, которые не выходили на поле в сезоне-2017/18.

Вряд ли поможет «Ливерпулю» новичок Алекс Окслейд-Чемберлен. Полузащитник провел всего одну тренировку с «красными» и если появится на поле, то только в качестве мощного резерва, пишет Eurosport.

У Пепа есть две проблемы: Рахим Стерлинг и Венсан Компани. Англичанин получил глупую карточку в третьем туре и пропустит встречу с «красными» из-за дисквалификации. Бельгиец снова травмировался: у Венсана травма икроножной мышцы, но она не выкинет его из обоймы надолго. Не сыграет с «Ливерпулем» и Илкай Гюндоган, но его отсутствия никто не заметит, потому что полузащита «горожан» укреплена намного круче, чем другие линии.

Кто что сказал

Юрген Клопп, главный тренер «Ливерпуля»: «Я решил оставить Коутиньо вне заявки на матч с «Сити». Он вчера был с нами, мы разговаривали, и он тренировался лучше, чем раньше. При этом сейчас не время, чтобы он сыграл. Пока мы хорошо справляемся без него, ничего непростительного не произошло».

Хосеп Гвардиола, главный тренер «Манчестер Сити»: «Ливерпуль» – организованная команда. Несмотря на то, что они давно не становились чемпионами, они всегда среди претендентов. Каждый раз, когда я играю против Клоппа, я многому учусь. Он топ-тренер, который тренирует топ-клуб и топ-игроков. Завтра будет хорошая игра» (Официальный сайт «Сити»).

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