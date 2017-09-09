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Три российские гандболистки попались на допинге

Sports.ee
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Запрещенные препараты (допинг). | ФОТО: Scanpix

Допинг-пробы трех гандболисток сборной России, которые участвовали в чемпионате Европы-2017 для игроков не старше 19 лет, оказались положительными, сообщается на официальном сайте Европейской федерации гандбола.

Имена "проколовшихся" не называются. Одна из россиянок сдала положительный допинг-тест во время основного раунда турнира, две другие - во время финального раунда. Все документы по данному делу переданы в суд Европейской федерации гандбола, пишет Newsru.com.

Федерация гандбола России пока не обладает информацией о положительных допинг-тестах. "Пока у меня нет такой информации", - заявил первый вице-президент ФГР Андрей Лавров.

Женская сборная России в финале 6 августа чемпионата Европы-2017 для игроков не старше 19 лет в Словении уступила команде Франции со счетом 26:31. Бронзу турнира выиграли представительницы Дании, обыгравшие со счетом 28:26 сборную Венгрии.

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