Видео: в России грузовик врезался в пассажирский поезд

Пассажирский поезд номер 346 следовал из Адлера в Нижневартовск. ЧП произошло на последнем перегоне - из Мегиона в Нижневартовск, на Михпайевском переезде, передает ТАСС. Все вагоны устояли на рельсах, с них сошла только тележка пятого, наиболее пострадавшего вагона. Неофициально сообщалось о двух погибших, но эти данные в МЧС опровергли.

Среди пострадавших есть люди, которых госпитализируют в тяжелом состоянии, уточнили в Департаменте здравоохранения ХМАО. Раненых транспортируют в Нажневартовск.

"14 человек доставлены в больницы Нижневартовска. Из них 11 взрослых и трое детей. Из детей - один в тяжелом состоянии, двое - средней тяжести. Из 11 взрослых - пять пациентов тяжелых, двое в крайней степени тяжести. Возможно, еще несколько пациентов будут доставлены", - сообщил собеседник "Интерфакс".

Ранее источник в экстренных службах сообщал "Интерфаксу", что число пострадавших при столкновении пассажирского поезда с грузовиком под Нижневартовском увеличилось до 17 человек.

"Интерфакс" уточняет, что в тяжелом состоянии госпитализирован водитель грузовика, которому при столкновении оторвало кабину.

Людей автобусами вывозят в Нижневартовск. Уже перевезено 72 человека, более 50 забрали родственники. В ближайшее время еще 124 пассажира поезда будут отправлены наземным транспортом. Из Сургута к месту аварии следует аварийно-восстановительный поезд для проведения аварийных работ.