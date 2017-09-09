Слухи об iPhone 8 подтвердились до анонса

В сеть уже попала финальная версия iOS 11, изучив которую, специалисты обнаружили немало подробностей о новом iPhone и самой операционной системе, пишет 4pda.ru.

Дизайн iPhone 8

В прошивке в очередной раз нашли изображения iPhone 8, что уже не оставляет сомнений о том, как девайс будет выглядеть в реальности.

Для быстрого доступа к Apple Pay можно будет дважды нажать кнопку питания. Долгое нажатие кнопки питания отвечает за запуск Siri. А комбинация кнопок питания и увеличения громкости отвечает за активацию режима SOS.

Дисплей iPhone 8

Судя по многочисленным слухам, iPhone 8 получит 5,8-дюймовый OLED-дисплей производства Samsung. Как и в последних iPad Pro, экран нового iPhone будет поддерживать функцию True Tone Display для автоматической регулировки баланса белого в зависимости от окружения. Разрешение дисплея составит 2436х1125 пикселей.

Интерфейс iPhone 8

Так как в iPhone 8 не будет классической кнопки «Домой», на которой было завязано управление системой, компании Apple пришлось придумать ей замену. Во всех запущенных приложениях в нижней части экрана будет отображаться динамическая область с полоской, заменяющая кнопку «Домой».

Выглядеть это будет следующим образом:

Строка состояния в верхней части экрана будет выглядеть так:

Разблокировка iPhone 8

В новом iPhone 8 вообще не будет сканера отпечатков пальцев Touch ID. Ему на смену придет система распознования лиц Face ID. По слухам, смартфон будет распознавать своего владельца мгновенно, и для этого даже не нужно будет смотреть на дисплей под прямым углом.

Обучающее видео для настройки Face ID:

Камера iPhone 8

iPhone 8 сможет записывать следующее видео:

1080p с частотой 240 кадров в секунду;

4K с частотой 24 кадра в секунду;

4K с частотой 60 кадров в секунду.

В режиме портретной съемки появится функция Portrait Lighting с поддержкой разных режимов: Contour Light, Natural Light, Stage Light, Stage Light Mono и Studio Light. Судя по всему, в портретном режиме можно будет использовать вспышку с разными настройками под определенные ситуации.

Будут ли эти функции доступны на старых моделях — неизвестно.

Анимированные смайлики

В iOS 11 пользователи смогут отслеживать положение своей головы и записывать голос, создавая на основе этого анимированные смайлики Animoji.

Выглядеть эти смайлики Animoji будут следующим образом:

Новые обои

Куда же без новых обоев для домашнего экрана в новой версии iOS?

Обновленные AirPods

В финальной версии iOS 11 также обнаружили информацию об обновленных беспроводных наушниках AirPods. Из внешних изменений можно отметить переместившийся на переднюю сторону индикатор заряда аккумулятора.

Apple Watch с поддержкой LTE

Также в iOS 11 нашли информацию о смарт-часах Apple Watch Series 3. Ожидается, что они будут представлены вместе с новыми iPhone 12 сентября. Ключевым отличием третьего поколения станет поддержка LTE. Это позволит использовать часы отдельно от смартфона.

В коде прошивки также обнаружили информацию о том, что LTE-версия Apple Watch будет использовать тот же номер телефона, что и iPhone. При этом пользователям нужно будет активировать специальный тарифный план для часов на основе того, что подключен к iPhone.

Установка тарифного плана для Apple Watch с LTE будет автоматической. Пользователи будут уведомлены об этом во время первоначальной настройки своих часов. Система автоматически определит тарифный план сопряженного iPhone и попытается подключить его к Apple Watch. Будет ли эта функция поддерживаться российскими операторами — пока не ясно.