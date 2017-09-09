16 лет после метаноловой трагедии: потребление подпольного алкоголя значительно сократилось

В субботу прошло 16 лет с черной страницы в истории Эстонии, когда в результате массового отравления метанолом в Пярну 9-10 сентября 2001 года умерли 68 человек, 40 человек стали инвалидами II степени (потеряв зрение и/или пережив острое поражение мозга и нервной системы), еще три человека - инвалидами I степени, пишет rus.err.ee.

По количеству жертв метаноловая трагедия в Пярну оставалась самой крупной по масштабам на постсоветском пространстве до массового отравления метиловым спиртом в Иркутске в 2016 году.

В 2001 году подпольный алкоголь покупали 14% потребителей алкогольной продукции в Эстонии, но к настоящему времени, по данным Института конъюнктуры, этот показатель сократился до 3%, из которых 1% покупает такой алкоголь иногда, а еще 2% - очень редко.

Как отмечают в Институте конъюнктуры, потребление подпольного алкоголя зависит от состояния национальной экономики, увеличиваясь в периоды спада в экономике и сокращаясь во время экономического подъема.