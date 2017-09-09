Крысы отгрызли пальцы девочке во Франции

Инцидент произошел, когда 14-летняя француженка, страдающая параличом нижних конечностей, спала на первом этаже дома, который ее семья арендует в городе Рубе. Утром отец обнаружил дочь в постели всю в крови, пишет Lenta.ru.

«У нее шла кровь из ушей — я испугался, что у нее произошло кровоизлияние в мозг», — рассказал мужчина. Прибывшие медики обнаружили на теле и лице девочки более 200 укусов. В частности, животные отгрызли подростку кончики пальцев.

В настоящее время полиция проводит проверку по данному факту. Отец пострадавшей решил подать иск к владельцу дома, обвинив его в небрежности. По словам мужчины, он уже не раз жаловался на кучи мусора и переполненные мусорные баки рядом с арендуемым домом, которые привлекают крыс, однако никаких мер арендодатель так и не предпринял.