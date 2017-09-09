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Крысы отгрызли пальцы девочке во Франции

Rus.Postimees.ee
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Крыса. Иллюстративное фото. | ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Во Франции парализованную девочку госпитализировали после того, как на нее напали крысы, сообщает BBC News.

Инцидент произошел, когда 14-летняя француженка, страдающая параличом нижних конечностей, спала на первом этаже дома, который ее семья арендует в городе Рубе. Утром отец обнаружил дочь в постели всю в крови, пишет Lenta.ru.

«У нее шла кровь из ушей — я испугался, что у нее произошло кровоизлияние в мозг», — рассказал мужчина. Прибывшие медики обнаружили на теле и лице девочки более 200 укусов. В частности, животные отгрызли подростку кончики пальцев.

В настоящее время полиция проводит проверку по данному факту. Отец пострадавшей решил подать иск к владельцу дома, обвинив его в небрежности. По словам мужчины, он уже не раз жаловался на кучи мусора и переполненные мусорные баки рядом с арендуемым домом, которые привлекают крыс, однако никаких мер арендодатель так и не предпринял.

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