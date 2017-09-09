Замминистры иностранных дел России и США встретятся в Хельсинки

"Да, такая встреча планируется на 11-12 сентября в Хельсинки", - подтвердил собеседник агентства.

Ранее о том, что Шэннон рассчитывает 11-12 сентября встретиться в Хельсинки с Рябковым, сообщило информационное агентство Associated Press (AP) со ссылкой на американских официальных лиц. По данным AP, на встрече будут обсуждаться стратегические отношения, контроль над вооружениями и вопросы, вызывающие разногласия между странами.

Установление канала двустороннего диалога в формате Рябков - Шэннон стало одним из итогов визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву в апреле этого года. В частности, была достигнута договоренность о назначении спецпредставителей от МИД РФ и Госдепа, которым поручено проанализировать существующие проблемы в отношениях двух стран. Позднее министр иностранных дел России Сергей Лавров называл контакты в этом формате "полезным и деловым подходом".

Предыдущий раунд переговоров Рябкова и Шэннона прошел в Вашингтоне 17 июля.