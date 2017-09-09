Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Замминистры иностранных дел России и США встретятся в Хельсинки

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Томас Шэннон и Сергей Рябков. | ФОТО: Коллаж Postimees/Scanpix

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков 11-12 сентября в столице Финляндии планирует провести встречу с заместителем госсекретаря США Томасом Шэнноном, сообщил ТАСС источник в МИД РФ.

"Да, такая встреча планируется на 11-12 сентября в Хельсинки", - подтвердил собеседник агентства.

Ранее о том, что Шэннон рассчитывает 11-12 сентября встретиться в Хельсинки с Рябковым, сообщило информационное агентство Associated Press (AP) со ссылкой на американских официальных лиц. По данным AP, на встрече будут обсуждаться стратегические отношения, контроль над вооружениями и вопросы, вызывающие разногласия между странами.

Установление канала двустороннего диалога в формате Рябков - Шэннон стало одним из итогов визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву в апреле этого года. В частности, была достигнута договоренность о назначении спецпредставителей от МИД РФ и Госдепа, которым поручено проанализировать существующие проблемы в отношениях двух стран. Позднее министр иностранных дел России Сергей Лавров называл контакты в этом формате "полезным и деловым подходом".

Предыдущий раунд переговоров Рябкова и Шэннона прошел в Вашингтоне 17 июля.

Наверх