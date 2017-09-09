Суд Киева отпустил на свободу двукратного олимпийского чемпиона, который обвиняется в педофилии

Зайзенбахеру в октябре прошлого года было предъявлено обвинение в сексуальном насилии в отношении двух несовершеннолетних девушек, которых он тренировал в начале 2000-х годов в Вене. Летом 2017 года он был задержан в своей квартире в Киеве. Запрос о выдаче обвиняемого в Австрию ранее был представлен украинским властям, пишет Newsru.com.

"Зайзенбахер, выпущенный из тюрьмы, ожидает продолжения дела об экстрадиции", - сказал Лехофер. По данным издания, экстрадиция 57-летнего австрийца состоится в сентябре.

В спортивной карьере австриец выиграл золотые медали в весовой категории до 86 кг на Олимпиаде-1984 в Лос-Анджелесе и на Играх-1988 в Сеуле, став первым дзюдоистом в истории, сумевшим победить на двух Олимпиадах подряд. С 2010-го по 2012 год Зайзенбахер тренировал сборную Грузии. Под его руководством грузинский спортсмен Лаша Шавдатуашвили завоевал золото Игр-2012 в Лондоне. Затем он работал со сборной Азербайджана.