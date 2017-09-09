Картина дня: суд преподнес Центристской партии неприятный сюрприз, ураган "Ирма" и интервью Ходорковского

Михаил Ходорковский: не могу представить, что кто-то когда-то решит вернуть Крым

Российский инакомыслящий и бывший олигарх Михаил Ходорковский сказал в интервью Таави Миннику, что замена Путина в России на кого-то другого не изменит ничего, а потому нужно полностью менять всю политическую систему, чтобы Россия и в реальности стала федерацией. Читайте далее...

Центристская партия должна выплатить Пааво Петтаю более полумиллиона евро

Арбитражный суд вынес решение в отношении спора между Центристской партией и принадлежащей Пааво Петтаю OÜ Midfield: центристы должны будут выплатить фирме 533 000 евро. Читайте далее...

По вине эстонского дальнобойщика в Норвегии произошло ДТП: полиция строго наказала водителя

В Норвегии по вине эстонского дальнобойщика произошло ДТП. Стражи порядка лишили нарушителя водительских прав, пишет портал NRK. Читайте далее...

Полиция задержала нетрезвого полуголого мужчину, желавшего попасть в гостиницу

Сегодня утром в Таллинне около 9.45 на улице Маакри сотрудники полиции задержали нетрезвого мужчину, разгуливавшего по улице в одних трусах и пытавшегося проникнуть в гостиницу Swissotel. Читайте далее...

Фото: у направлявшегося в Таллинн автобуса Ecolines лопнуло колесо

Сегодня утром у автобуса компании Ecolines, направлявшегося из Санкт-Петербурга в Таллинн, лопнуло колесо. Читайте далее...

Фото и видео: в Таллинне столкнулись две машины, четверых увезли на скорой

Сегодня в 14.30 в Таллинне возле Палдиского шоссе, 123 столкнулись автомобили Audi и Toyota. Читайте далее...

Участок смерти на шоссе Таллинн-Нарва: установленные столбы могут навредить водителям

По словам руководителя по проектам обслуживающего дороги акционерного общества Eesti Teed Андреса Плаата, они говорили Департаменту шоссейных дорог о проблемах, связанных с установленными столбами на участке дороги Ааспере-Хальяла, но их не поняли. Читайте далее...

Чудовищная схема: безногий мужчина из России оказался в плену в Эстонии

Пярнуским полицейским удалось спасти безногого мужчину, который был в плену у двух граждан Молдавии. Этот случай раскрыл чудовищную схему: из России похищали беспомощных людей с ограниченными физическими возможностями, чтобы перевезти их в Европейский Союз и сделать пленниками, которые будут собирать деньги. Читайте далее...

Власти Флориды попросили эвакуировать почти шесть миллионов человек из-за урагана

Власти Флориды призвали к эвакуации 5,6 млн жителей штата из-за урагана «Ирма», сообщает. Читайте далее...

16 лет после метаноловой трагедии: потребление подпольного алкоголя значительно сократилось

Спустя 16 лет после массового отравления в Пярну изготовленным из технического спирта алкоголем употребление подпольных спиртных напитков в Эстонии сократилось почти в пять раз. Читайте далее...

Видео: в России грузовик врезался в пассажирский поезд

Грузовой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом в Ханты-Мансийском автономном округе. Читайте далее...

Порошенко: Россия готовится к войне континентального масштаба

Президент Украина Петр Порошенко считает белорусско-российские военные учения подготовкой к масштабной войне. Читайте далее...