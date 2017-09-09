Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Центристская партия должна выплатить Пааво Петтаю более полумиллиона евро

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
ФОТО: Liis Treimann

Арбитражный суд вынес решение в отношении спора между Центристской партией и принадлежащей Пааво Петтаю OÜ Midfield: центристы должны будут выплатить фирме 533 000 евро.

В начале сентября прошлого года появилась информация, что бывший генсек Центристской партии Прийт Тообал в 2014 году под руководством Эдгара Сависаара выдал гарантийное письмо, согласно которому центристы обещали выплатить долги Midfield OÜ.

Генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб сообщил, что арбитражный суд удовлетворил иск частично, поскольку вместе с процентами сумма была свыше 800 000 евро.

Корб уверил, что решение суда никак не повлияет на планы и подготовку партии к выборам в местное самоуправление. «Несмотря на негативное решение, выполним все финансовые обязательства партии», - сказал Корб.

По его словам, для покрытия денежных требований продается принадлежащая Центристской партии недвижимость в Старом городе Таллинна по адресу Тоом-Рюйтли 3/5, уже заключен предварительный договор.

Наверх