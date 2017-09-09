Центристская партия должна выплатить Пааво Петтаю более полумиллиона евро

В начале сентября прошлого года появилась информация, что бывший генсек Центристской партии Прийт Тообал в 2014 году под руководством Эдгара Сависаара выдал гарантийное письмо, согласно которому центристы обещали выплатить долги Midfield OÜ.

Генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб сообщил, что арбитражный суд удовлетворил иск частично, поскольку вместе с процентами сумма была свыше 800 000 евро.

Корб уверил, что решение суда никак не повлияет на планы и подготовку партии к выборам в местное самоуправление. «Несмотря на негативное решение, выполним все финансовые обязательства партии», - сказал Корб.

По его словам, для покрытия денежных требований продается принадлежащая Центристской партии недвижимость в Старом городе Таллинна по адресу Тоом-Рюйтли 3/5, уже заключен предварительный договор.