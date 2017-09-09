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В Финляндии водитель автобуса погиб в ДТП из-за планшета

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Alar Truu/Õhtuleht

Полиция Финляндии закончила расследование трагического столкновения в Эспоо, во время которого рейсовый автобус врезался в фуру.

Финская полиция выяснила, что 31-летний водитель автобуса смотрел в планшет и не следил за дорогой. Из-за невнимательности он врезался в грузовой автомобиль на трассе в Эспоо 22 августа. Столкновение закончилось для него смертью. Ранее следствие считало, что авария произошла из-за фуры, которая сбавила скорость, пишет "Фонтанка".

Мужчина, находившийся за рулем фуры, попал в больницу. В салоне автобуса не было пассажиров.

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