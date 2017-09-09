В Финляндии водитель автобуса погиб в ДТП из-за планшета

Финская полиция выяснила, что 31-летний водитель автобуса смотрел в планшет и не следил за дорогой. Из-за невнимательности он врезался в грузовой автомобиль на трассе в Эспоо 22 августа. Столкновение закончилось для него смертью. Ранее следствие считало, что авария произошла из-за фуры, которая сбавила скорость, пишет "Фонтанка".

Мужчина, находившийся за рулем фуры, попал в больницу. В салоне автобуса не было пассажиров.