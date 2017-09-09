Фото и видео: в Москве загорелся небоскреб
9 сентября 2017 г., 18:32
Пожар произошел в районе строящегося небоскреба Neva Towers международного делового центра "Москва-Сити".
От конструкции поднимались клубы густого черного дыма. На место прибыли пожарные, подъезды к дороге около "Москва-Сити" ограничены.
По предварительным данным, загорелись два газовых баллона. В настоящее время пожар ликвидирован, но на месте еще работают пожарные.
Пожар на строке в Москва Сити , такие дела pic.twitter.com/xmQF5asE8U— Сухов (@K_Suhow) 9 сентября 2017 г.