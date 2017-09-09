Фото и видео: в Москве загорелся небоскреб

От конструкции поднимались клубы густого черного дыма. На место прибыли пожарные, подъезды к дороге около "Москва-Сити" ограничены.

По предварительным данным, загорелись два газовых баллона. В настоящее время пожар ликвидирован, но на месте еще работают пожарные.

День города в разгаре #деньгорода #москвасити #пожар #башня #москвасити #праздниквразгаре Публикация от Мурат Кашежев (@imkashezheff) Сен 9 2017 в 6:32 PDT