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Фото и видео: в Москве загорелся небоскреб

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Twitter

Пожар произошел в районе строящегося небоскреба Neva Towers международного делового центра "Москва-Сити".

От конструкции поднимались клубы густого черного дыма. На место прибыли пожарные, подъезды к дороге около "Москва-Сити" ограничены.

По предварительным данным, загорелись два газовых баллона. В настоящее время пожар ликвидирован, но на месте еще работают пожарные.

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