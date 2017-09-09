Обеспокоенная эстонка: Флорида превращается в город-призрак

Девушка живет на Куджо-Ки, который находится в архипелаге Флорида-Кис (состоит примерно из 1700 островов и рифов, начинается на юго-восточной оконечности полуострова Флорида, примерно в 25 километрах от Майами; и далее образует дугу в западном направлении).

Считается, что ураган «Ирма» серьезно ударит по островам Флорида-Кис.

По словам Фридолин, люди сейчас сосредоточены на сборе имущества. По ее словам, большим везением сейчас будет достать бензин, хлеб или воду. «Занимаются укреплением своих окон и спасением самого важного. Что касается машин, люди ищут самые высокие места, куда можно их поставить, например, перегоняют их к мосту», - рассказывает девушка о происходящем в городе.

Пустые полки магазинов.

Она отмечает довольно спокойную обстановку, но в то же время заметно, как люди суетятся в связи с ураганом.

По словам Фридолин, некоторые районы стали напоминать город-призрак. Она говорит, что закрыты даже круглосуточные заведения, многие окна заколочены.

Подготовка к урагану.

Сама Фридолин была эвакуирована из Флориды-Кис позавчера. По ее словам, удалось уехать в последний момент, движением на дорогах ужасное, везде пробки. Сейчас она в Орландо и пока планирует остаться там, если ураган не направится вновь в их сторону.

По ее словам, многие жители согласились на эвакуации, даже те, которые прожили во Флориде-Кис 50 лет и видели множество ураганов. Но есть и те, кто не захотел оставлять свои дома.

Город опустел.

Фридолин говорит, что во Флориде-Кис 42 моста и, если один из них рухнет, люди останутся без воды, еды и прочих необходимых вещей.