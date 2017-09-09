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Фото: невероятная находка среди многоквартирных домов в Ласнамяэ

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: KV.EE

Как вы представляете себе типичную квартиру в Ласнамяэ? Маловероятно, что этот образ будет иметь что-то общее с квартирой, с которой знакомит портал Kodu.

Типичная квартира в Ласнамяэ имеет знакомую планировку и находится в панельном доме, который был построен десятки лет назад. Но это не относится к дому на Линнамяэ-теэ.

/ KV.EE

Квартира, стоимостью 269 000 евро, - роскошный пентхаус с четырьмя комнатами и общей площадью в 116 квадратных метров. Квартира будет готова во второй половине 2018 года в рамках проекта Lasnamäe Kodu.

/ KV.EE

На этаже будет всего один сосед. Окна квартиры будут выходить на три стороны, благодаря чему можно будет и морем любоваться, и парком.

/ KV.EE

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