Фото: невероятная находка среди многоквартирных домов в Ласнамяэ
9 сентября 2017 г., 19:31
Как вы представляете себе типичную квартиру в Ласнамяэ? Маловероятно, что этот образ будет иметь что-то общее с квартирой, с которой знакомит портал Kodu.
Типичная квартира в Ласнамяэ имеет знакомую планировку и находится в панельном доме, который был построен десятки лет назад. Но это не относится к дому на Линнамяэ-теэ.
/ KV.EE
Квартира, стоимостью 269 000 евро, - роскошный пентхаус с четырьмя комнатами и общей площадью в 116 квадратных метров. Квартира будет готова во второй половине 2018 года в рамках проекта Lasnamäe Kodu.
/ KV.EE
На этаже будет всего один сосед. Окна квартиры будут выходить на три стороны, благодаря чему можно будет и морем любоваться, и парком.
/ KV.EE