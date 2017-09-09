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В России самосвал раздавил восемь человек

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Rus.Postimees.ee
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Скорая помощь в России. Иллюстративное фото. | ФОТО: Rogulin Dmitry/ITAR-TASS

Восемь человек стали жертвами автоаварии в Свердловской области: там опрокинувшаяся на бок фура придавила два легковых автомобиля, пишет Newsru.

По предварительным данным, около 17:30 на 24-м километре Полевского тракта у самосвала отлетело колесо, машина завалилась набок и придавила два автомобиля УАЗ-452.

"В одном УАЗе было шесть человек, трое из них погибли, во втором - пять человек, все погибли", - говорится в сообщении.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и спасатели, отметили в ГУ МВД.

"Пятый канал" опубликовал списки погибших и пострадавших.

В Департаменте информационной политики региона сообщили, что временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области проинформирован о произошедшей трагедии. Евгений Куйвашев поручил обеспечить все условия для скорейшей помощи пострадавшим и выяснению причин происшествия. Он выразил соболезнования родным и близким погибших.

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