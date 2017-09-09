Фото: в Маарду полыхал многоквартирный дом, пострадали семь человек

Сегодня, 9 сентября, в 18.31 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Маарду на улице Калласмаа произошел пожар в многоквартирном доме. По словам звонившего по номеру экстренной помощи из того же дома человека, коридор на пятом этаже дома в дыму и дым проникает и в квартиры. По словам проезжающих мимо людей, был виден вырывающийся из окна огонь. В одном окне прохожие заметили маленьких детей, которые плакали и звали на помощь.

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Спасатели поспешили на место происшествия. На месте они стали среди дыма искать источник возгорания и помогать людям выбираться из здания. К 18.52 очаг возгорания был найден. Пожар произошел в доме общежитского типа, где в коридоре на пятом этаже горел складируемый там бытовой мусор. Последние два этажа здания были в дыму.

Спасатели проверили квартиры пятого этажа, вывели людей из дома, чтобы их могли осмотреть медики скорой помощи. Семь человек, трое из которых дети, были доставлены в больницу на машине скорой помощи. Еще четверых людей медики осмотрели на месте и им госпитализация не понадобилась. Спасатели также проверили квартиры на четвертом и третьем этажах, чтобы убедиться, что с жителями все в порядке.

К 20.18 спасатели завершили свою работу. Проветривание помещений продолжается до сих пор. Пятый этаж дома поврежден от огня и дыма.

В конце коридора пятого этажа, перед эвакуационным выходом горел складируемый там мусор — старая мебель и т. д. Из-за особенностей строения здания дым от пожара быстро распространился по коридору и по лестничной площадке также на другие этажи.

Для того, чтобы кто-то специально или случайно не устроил пожар, в общедоступных помещениях дома нельзя хранить возгораемые материалы. На лестничных площадках запрещено складировать мешающие передвижению или легковоспламеняющиеся вещи, например, строительный мусор, мебель, обычный мусор и даже детские коляски. В случае пожара на эвакуационном пути ничего не должно мешать и, если не хранить в коридоре вещи, нечему будет и загораться, напоминает Спасательный департамент.